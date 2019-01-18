Россия решила вооружить своего последнего союзника на Балканах
Москва согласилась продать Белграду 10 вертолетов - семь Ми-35 и три Ми-17
Сербия подписала контракт о покупке у России 10 вертолетов – семь Ми-35 и три Ми-17, сообщил 18 января сербский президент Александар Вучич после визита в республику его российского коллеги Владимира Путина.
"Мы договорились о приобретении семи вертолетов Ми-35 и трех Ми-17", — заявил он, отметив, что его страна довольна военно-техническим сотрудничеством с Кремлем.
По словам Вучича, летательная техника будет поставлена в течение 2019 года. Совместно с уже имеющимися у страны девятью вертолетами Airbus Helicopters H145M Сербия получит самую сильную вертолетную группировку за последние 30 лет, добавил президент.
Кроме того, он сказал, что договорился с Путиным о модернизации 14 сербских МиГ-29 до поколения 4+ и комплектации их современными радарами.
Напомним, что 17 января Путин посетил Белград. Перед его визитом сербские спецслужбы задержали на юге страны 21-летнего парня, который мог готовить покушение на российского президента. У него обнаружили арсенал оружия, материалы для изготовления взрывчатки, различные химвещества, дистанционные детонаторы и флаг террористической организации "Исламское государство".
Стоит отметить, что Вучич неоднократно отличался пророссийскими заявлениями. Так, он обещал, что Сербия не будет предпринимать каких-либо действий против интересов Москвы и не станет вводить санкции в отношении РФ.
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