Россия требует выгнать Эстонию из ООН
Член Госдумы считает, что президент Керсти Кальюлайд провоцирует геноцид русскоязычного населения
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Борис Чернышев считает, что Эстонию следует исключить из состава Организации Объединенных Наций.
С соответствующим предложением он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу после того, как глава республики Керсти Кальюлайд выступила против обучения в эстонских школах на русском языке, назвав это угрозой существованию эстонского языка и культуры, и призвала перевести обучение во всех школах на государственный язык.
"Все лица, ненавидящие русских и русскую культуру, стремящиеся унизить и растоптать один из самых великих языков, могут оказаться не только на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд – суд истории. Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН", – приводит его слова пресс-служба Либерально-демократической партии России, которую он представляет в Госдуме.
Российский депутат назвал запрет на изучение русского языка геноцидом русскоязычного населения и выразил надежду на то, что в ООН примут меры в отношении Эстонии.
Стоит отметить, что страны-члены исключаются из ООН Генеральной ассамблеей организации по рекомендации Совета Безопасности. На сегодняшний день данная процедура не осуществлялась ни разу.
Напомним, ранее эстонская разведка назвала Россию потенциальной угрозой своей безопасности и безопасности всего региона стран Балтии.
Кроме того, спецслужбы республики заявили, что Кремль может использовать российские гражданские суда для шпионажа за военной инфраструктурой НАТО.
Также в эстонском МИД обвинили Россию в политическом давлении на Украину и нанесении ей экономического ущерба.
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