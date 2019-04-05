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Россия требует выгнать Эстонию из ООН

Сегодня, 13:18

Член Госдумы считает, что президент Керсти Кальюлайд провоцирует геноцид русскоязычного населения

Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Ints Kalnins.
Россия требует выгнать Эстонию из ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/72b/416/5ca72b4161280.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/72b/416/5ca72b4161280.jpg Евросоюз Член Госдумы считает, что президент Керсти Кальюлайд провоцирует геноцид русскоязычного населения

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Борис Чернышев считает, что Эстонию следует исключить из состава Организации Объединенных Наций.

С соответствующим предложением он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу после того, как глава республики Керсти Кальюлайд выступила против обучения в эстонских школах на русском языке, назвав это угрозой существованию эстонского языка и культуры, и призвала перевести обучение во всех школах на государственный язык.

"Все лица, ненавидящие русских и русскую культуру, стремящиеся унизить и растоптать один из самых великих языков, могут оказаться не только на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд – суд истории. Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН", – приводит его слова пресс-служба Либерально-демократической партии России, которую он представляет в Госдуме.

Российский депутат назвал запрет на изучение русского языка геноцидом русскоязычного населения и выразил надежду на то, что в ООН примут меры в отношении Эстонии.

Стоит отметить, что страны-члены исключаются из ООН Генеральной ассамблеей организации по рекомендации Совета Безопасности. На сегодняшний день данная процедура не осуществлялась ни разу.

Напомним, ранее эстонская разведка назвала Россию потенциальной угрозой своей безопасности и безопасности всего региона стран Балтии.

Кроме того, спецслужбы республики заявили, что Кремль может использовать российские гражданские суда для шпионажа за военной инфраструктурой НАТО.

Также в эстонском МИД обвинили Россию в политическом давлении на Украину и нанесении ей экономического ущерба.

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Тег Россия, Эстония, язык, ООН, госдума, языковой вопрос, Кальюлайд

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