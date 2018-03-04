Россия выполняет обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС – Еврокомиссия

Российская сторона выполняет все свои обязательства по снабжению газом европейских потребителей, подтвердила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС", – отмечается в заявлении, которое она направила в агентство.

Итконен напомнила, что заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович связывался с представителями Украины и России. "В течение вчерашнего дня и сегодня он обратился к премьер-министру Украины Гройсману, президенту "Нафтогаза" Коболеву и министру энергетики России Новаку", – уточнила пресс-секретарь.

По ее словам, что касается ситуации в Украине, "Нафтогаз" проинформировал зампреда ЕК о том, что "сегодняшняя ситуация находится под контролем и хорошо регулируется после принятия правительством специальных мер, а "Нафтогаз" заключает контракты на дополнительные объемы газа из Польши, что обеспечивает стабильное газоснабжение для внутренних целей".

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Еврокомиссия задействовала Европейскую сеть операторов систем транспортировки природного газа для мониторинга и оказания помощи в урегулировании ситуации.

"Со своей стороны, министр Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства-члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным. Что касается решения Стокгольмского арбитража, то зампред комиссии Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время", – объяснила Итконен.

"Однако, – добавила она, – в этом контексте комиссия призывает обе стороны участвовать в поиске приемлемого решения данной проблемы. Комиссия готова участвовать и быть посредником в трехстороннем процессе, который в прошлом оказался эффективным в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и чувствительности этого вопроса комиссия продолжит на двусторонней основе изучение возможности такого процесса".

"И Украина, и Россия подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с комиссией. Мы будем продолжать это делать и будем внимательно следить за ситуацией, чтобы гарантировать, что транзит российского газа через Украину в ЕС – так как он остается нашим приоритетом – будет сохраняться всегда", – подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Накануне в "Газпроме" заявили о рекорде.

Ранее в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

Кроме срыва поставок газа, "Газпром" также уменьшил давление на входе в украинскую ГТС, что поставило под угрозу транзит газа в Европу. Это нарушает требования транзитного контракта. Украина уже официально предупредила Еврокомиссию о проблемах, которые могут возникнуть из-за действий "Газпрома".

Как известно, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках газа, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.