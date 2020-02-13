Россиян будут судить в Гааге: Нидерланды жестко отказали в просьбе РФ

Россия подала запрос о праве судить своих граждан по делу MH17 в октябре прошлого года

Фото: REUTERS/Eva Plevier

Нидерланды отклонили запрос Москвы о передаче России права судить трех российских граждан, которые проходят подозреваемыми по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Об этом сообщает Министерство юстиции Нидерландов, передает Reuters.

Как сообщается, Россия подала запрос о праве судить своих граждан по делу MH17 в октябре прошлого года.

"Министр юстиции (Нидерландов) ответил, что передача обвинения в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом для нидерландский властей и рассматриваться не будет", - говорится в письме, направленном парламенту Нидерландов от министерства юстиции страны.

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Напомним, что 3 февраля стало известно: Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Это трое российский фицеров Игорь Гиркин ("Стрелок"), Сергей Дубинский ("Хмурый") и Олег Пулатов ("Гюрза"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот").

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Сам судебный процесс начнется 9 марта 2020 года и будет проходить в окружном суде Гааги.

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