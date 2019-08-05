Причиной конфликта стало желание чеченцев подмять под себя нелегальную торговлю на ярмарках в Кракове

/ Фото: Flickr

Россияне устроили массовое побоище в Польше: 20 человек арестованы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 2019-08-05T16:19:00+03:00 Евросоюз Причиной конфликта стало желание чеченцев подмять под себя нелегальную торговлю на ярмарках в Кракове

Спустя всего несколько дней после задержания в Турции россиян, которые устроили драку на борту самолета, сотрудники правоохранительных органов польского Кракова задержали два десятка российских граждан.

Россияне, преимущественно чеченского происхождения, оказались в полиции после драки с фанатами футбольного клуба "Краковия" возле одного из торговых центров.

По данным польских СМИ, причиной конфликта стала попытка кавказцев взять под свой контроль нелегальную торговлю сигаретами на городских ярмарках Кракова, что не понравилось местным футбольным хулиганам.

В помещениях задержанных прошли обыски, в ходе которых были изъяты оружие и наркотики.

Напомним, ранее в российской деревне Чемодановка в Пензенской области произошла массовая драка, в результате которой один человек погиб и еще несколько получили ножевые ранения. В конфликте приняли участие около 200 человек, 174 из которых позже были задержаны.

Мы также писали о массовой драке на матче чемпионата России по водному поло, в которой приняли участие игроки казанского "Синтеза" и волгоградского "Спартака". Участие в драке приняли даже запасные обеих команд.

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