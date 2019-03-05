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Россиянин готовил масштабный теракт в Германии: озвучены детали

Сегодня, 14:53

В прокуратуре предполагают, что 31-летний Магомете-Али С. с сообщником собирались совершить взрыв в многолюдном месте

Фото: AFP
Россиянин готовил масштабный теракт в Германии: озвучены детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e71/528/5c7e71528b849.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e71/528/5c7e71528b849.jpg Евросоюз В прокуратуре предполагают, что 31-летний Магомете-Али С. с сообщником собирались совершить взрыв в многолюдном месте

Правоохранительные органы Германии обвинили российского гражданина в подготовке теракта на территории страны, о чем 5 марта сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Германии.

Как сообщили в пресс-служба Генеральной прокуратуры Германии, речь идет о 31-летнем гражданине РФ Магомете-Али С., задержанном в августе прошлого года, которого обвинили в подготовке взрыва и тяжкого преступления против государства.

"Обвиняемый подозревается в том, что в октябре 2016 года хранил у себя в квартире существенные объемы взрывчатого вещества – ТАТП (триацетонтрипероксид) (перекиси ацетона – ред.)", – утверждают в ведомстве.

Немецкое гособвинение считает, что россиянин действовал с сообщником – неким Клементом Б., который на данный момент находится под арестом во Франции. Как считают в прокуратура, они собирались убить как можно больше людей или хотя бы ранить.

"Для него было важно разжечь атмосферу страха и неопределенности среди населения Федеративной Республики Германия", – говорится в сообщении.

Напомним, что минувшей осенью в ходе более чем годичной операции немецкие спецслужбы предотвратили крупный теракт, который боевики группировки "Исламское государство" планировали совершить на многолюдном мероприятии.

Также сообщалось о декабрьском теракте во французском Страсбурге, где 29-летний террорист Шериф Шекатт расстрелял посетителей рождественской ярмарки.

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Тег Россия, Германия, террорист, теракт, терроризм

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