Россиянин вылез на Эйфелеву башню и угрожал самоубийством

Из-за ЧП достопримечательность закрыли для посещения, а находившихся на ней туристов эвакуировали

Фото: REUTERS/Charles Platiau.

Правоохранительные органы французской столицы расследуют инцидент с иностранцем, который вечером 20 мая без какой-либо экипировки взобрался на один из пролетов главного символа Парижа – Эйфелевой башни – и, оказавшись на высоте в 300 метров, отказался слазить.

По некоторым данным, он угрожал совершить самоубийство. Спасательная операция длилась около пяти часов, но в результате мужчина был арестован парижской полицией.

После обнаружения нарушителя Эйфелева башня закрыли для посещения, а находившихся на ней туристов эвакуировали. Также был закрыт доступ людей на прилегающую к Эйфелевой башне часть Марсового поля.

По данным французская радиостанция Europe-1, задержанный является иностранцем – сперва он общался со спасателями по-английски, а потом перешел на русский язык. На радио утверждают, что он является гражданином России, который подал запрос на предоставление ему убежища во Франции.

Официально эту информацию ни французские власти, ни в посольстве России пока не подтвердили. Однако в диппедставительстве РФ отметили, что были уведомлены о случившемся.

Напомним, ранее известный французский альпинист и скалолаз Ален Робер покорил 185-метровую башню компании Engie без страховки.





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