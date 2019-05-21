Россиянин вылез на Эйфелеву башню и угрожал самоубийством
Из-за ЧП достопримечательность закрыли для посещения, а находившихся на ней туристов эвакуировали
Правоохранительные органы французской столицы расследуют инцидент с иностранцем, который вечером 20 мая без какой-либо экипировки взобрался на один из пролетов главного символа Парижа – Эйфелевой башни – и, оказавшись на высоте в 300 метров, отказался слазить.
По некоторым данным, он угрожал совершить самоубийство. Спасательная операция длилась около пяти часов, но в результате мужчина был арестован парижской полицией.
После обнаружения нарушителя Эйфелева башня закрыли для посещения, а находившихся на ней туристов эвакуировали. Также был закрыт доступ людей на прилегающую к Эйфелевой башне часть Марсового поля.
По данным французская радиостанция Europe-1, задержанный является иностранцем – сперва он общался со спасателями по-английски, а потом перешел на русский язык. На радио утверждают, что он является гражданином России, который подал запрос на предоставление ему убежища во Франции.
Официально эту информацию ни французские власти, ни в посольстве России пока не подтвердили. Однако в диппедставительстве РФ отметили, что были уведомлены о случившемся.
Напомним, ранее известный французский альпинист и скалолаз Ален Робер покорил 185-метровую башню компании Engie без страховки.
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