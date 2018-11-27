Россиянину дали 14 лет тюрьмы за бомбы под автобусом "Боруссии"

Вчера, 16:31

Полтора года назад Сергей Веннергольд подложил несколько взрывных устройств под автобус ФК в надежде обогатиться на падении курса акций

Фото: AFP
Фото: AFP

Суд немецкого города Дортмунд приговорил к 14 годам лишения свободы выходца из России Сергея Веннергольда, которого признали виновным в покушении на 28 человек – полтора года назад мужчина подложил три взрывных устройства под автобус ФК "Боруссия".

Следствие считает, что он рассчитывал заработать на разнице курса бумаг. Ранее Веннергольд, гражданин ФРГ и России, купил 15 тысяч пут-опционов (биржевой контракт, дающий право на последующую продажу актива) на акции "Боруссии" на 78 тыс. евро.

Попытавшись выдать взрыв как атаку террористов (злоумышленник оставил на месте случившегося записку, в которой объяснил ее тем, что германские самолеты убивают мусульман в Сирии), он надеялся заработать на падении курса бумаг до полумиллиона евро.

Напомним, что инцидент произошел 11 апреля 2017 года перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако".

В результате случившегося были выбиты стекла автобуса, а защитник Марк Бартра и один полицейский получили травмы. Игрок был доставлен в больницу с переломом и инородным телом в запястье. В целях безопасности матч был перенесен на следующий день.

Ранее мы писали, что прокуратура Германии требовала для него пожизненное заключение.
Германия, теракт, взрыв, акции, бомба, Боруссия Дортмунд
Источник:

Deutsche Welle

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