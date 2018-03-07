Российская тень в Совете Европы: Парламентскую ассамблею ждут перевыборы президента

Нынешний президент ПАСЕ Микеле Николетти должен был пробыть в должности два года, если бы не проиграл выборы в Палату депутатов Италии

Парламентские выборы в Италии с российским привкусом повлияли и на Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Ее нынешний председатель Микеле Николетти 4 марта проиграл выборы в Палату депутатов в провинции Тренто, поэтому ПАСЕ ждут новые выборы президента, как только итальянский парламент подаст новый состав своей делегации на утверждение.

Выбирать нового главу будут снова из рядов социалистов – до конца года за ними сохраняется квота председателя ПАСЕ. Но кто это будет, пока даже приблизительно неизвестно. По словам постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, в группе социалистов Николетти пользуется бесспорным авторитетом, поэтому многое будет зависеть от того, кого он лично порекомендует себе в преемники. Кроме того Микеле Николетти является главой новосозданного ad hoc комитета, с помощью которого российскую делегацию, несмотря на санкции, пытаются вернуть в ПАСЕ. Поэтому уход Микеле Николетти на руку Украине, но главный раунд борьбы еще впереди.

Президентом ПАСЕ Микеле Николетти назначили 22 января без голосования, поскольку в группе социалистов он пользовался безальтернативной поддержкой. В должности он сменил скандально известного Педро Аграмунта, который в прошлом году летал в Сирию к Башару Асаду на правительственном самолете Российской Федерации. Микеле Николетти должен был пробыть в должности два года, если бы не проиграл выборы в Палату депутатов Италии.

В статье "Парламентские выборы в Италии: как на отношениях с Украиной скажется победа симпатиков Кремля" сайт "Сегодня" уже писал, что парламентские выборы 4 марта, прошедшие по новой смешанной системе, принесут много сюрпризов не только самой Италии, но и Евросоюзу в целом. И первым стало поражение президента ПАСЕ Микеле Николетти на выборах в Палату депутатов в мажоритарном округе провинции Тренто. Он проиграл Ванессе Каттои (37,5%) из "Лиги Севера" (входит в коалицию победивших на парламентских выборах в Италии правоцентристских партий во главе с политсилой Берлускони "Вперед, Италия") с результатом в 29,57% голосов.

"Президент ПАСЕ Микеле Николетти не прошел в новый парламент Италии. Таким образом, он не сможет остаться президентом ПАСЕ", – написал в своем Facebook замглавы фракции БПП и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

По словам его коллеги, нардепа от НФ Леонида Емца, уже в ближайшее время ПАСЕ ждут перевыборы президента. "Только избрали на 2 года социалиста Николетти, как, нежданчик из Италии. Он не прошел в национальный парламент. Благодаря смешанной мажоритарно- пропорциональной системе выборов, которую впервые ввели в Италии", – написал в своем Facebook нардеп от НФ и член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

По словам постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, до конца года за социалистами (в их группе в ПАСЕ 163 члена) сохраняется право выдвижения кандидатуры в президенты Ассамблеи. И не обязательно это снова должен быть представитель Италии. Но правила процедуры не содержат четкой нормы, как быть с главой ПАСЕ, который перестал быть членом своего парламента.

"В правилах процедуры есть лишь одна норма: если глава ПАСЕ стал членом своего национального правительства, он немедленно лишается возможности возглавлять ПАСЕ. Но что делать, если он перестал быть членом парламента, не урегулирован. По логике нельзя быть членом ПАСЕ, не являясь при этом членом своего национального парламента. Но полномочия нынешней делегации Италии в ПАСЕ останавливаются, когда будут ратифицированы полномочия новой делегации. Очевидно, что как только будет подана новая итальянская делегация и Николетти не будет в ее составе, он уже не сможет пребывать в должности. Вопрос в том, когда эта делегация будет подана: до апрельской, или уже до июньской сессии?", – рассказал сайту "Сегодня" Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская делегация и дипломаты держат руку на пульсе, поскольку сейчас есть два сценария развития событий. "Сценарий первый: Николетти, который запустил процедуру ad hoc комитета, потеряет интерес к этому процессу, поскольку очевидно не сможет его завершить. Второй сценарий: он наоборот может попробовать придать максимально сильную динамику работы этой группы", – считает Кулеба.

Микеле Николетти возглавляет ad hoc комитет, созданный специально для возвращения в ПАСЕ российской делегации. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Москву лишили права голоса, участия в наблюдательных миссиях и руководящих структурах ПАСЕ. С января 2015-го в знак протеста российская делегация перестала приезжать в Страсбург, а с прошлого года – платить ежегодные членские взносы в бюджет СЕ.

Как и скандальный Педро Аграмунт, Микеле Николетти очень способствовал возвращению россиян в ПАСЕ. Не успев вступить в должность президента Ассамблеи, во время январской сессии провел первое закрытое заседание ad hoc комитета. Туда как особо важных гостей пригласили вице-спикера Госдумы Петра Толстого и председателя Госдумы по международным делам Константина Косачева (который, к слову, находится под санкциями, и въезд в Евросоюз ему запрещен).

В рамках ad hoc комитета планируют наработать изменения в регламент ПАСЕ, чтобы отменить санкции против российской делегации. Ранее внефракционный нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза пояснял сайту "Сегодня", как россияне могут вернуться Ассамблею: "Они предлагают изменить правила процедуры, чтобы национальная делегация (в том числе и российская – Авт.) смогла подавать список своих депутатов, которые будут принимать участие в сессиях ПАСЕ не только в январе, но и в любое другое на протяжении года время. Кроме того, они пытаются отменить норму, согласно которой полномочия делегации могут оспорить в сессионном зале другие делегации".

Следующее заседание ad hoc комитета пройдет 16 марта в Париже. По словам Дмитрия Кулебы, россияне к нему серьезно готовятся и даже планируют приехать немного раньше, за день-два, чтобы еще кулуарно провести встречи и попробовать заручиться дополнительной поддержкой. Поэтому сейчас, по мнению постпреда Украины при Совете Европы, затишье перед боем. Но, безусловно, уход Микеле Николетти с поста президента ПАСЕ сужает Москве поле для маневра и потребует дополнительных усилий с их стороны.

По словам первого замдиректора Центра "Новая Европа" Сергея Солодкого, для этого у России довольно широкий инструментарий. Свои интересны можно лоббировать начиная от генсека Совета Европы, заканчивая массой малоизвестных широкой общественности функционеров, работающих в секретариате СЕ, которые определяют повестку дня работы генсека. "И в этом контексте роль президента ПАСЕ безусловно важна, но я бы не сказал, что она ключевая. Есть еще один инструмент – парламентские делегации, некоторые достаточно дружественно настроены по отношению к России", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Солодкий.

Пока нет оснований считать, что изменения в регламент могут внести в ближайшие месяцы и уже осенью российская делегация вернется к работе в ПАСЕ. Но, как уже ранее писал сайт "Сегодня", риск возвращения россиян в январе 2019 года прямо под весенний саммит Ассамблеи по-прежнему сохраняется. По словам гесека Совета Европы Турбьерна Ягланда, СЕ переживает финансовый кризис. Он дал понять, что от возвращения россиян зависит уплата Москвой своего взноса, ведь к концу 2018-го долг России достигнет 33,8 млн евро. А Кремль отказывается платить, пока с российской делегации в ПАСЕ не снимут санкции. С уходом Микеле Николетти Москва конечно же лишается поддержки в Ассамблее. Но все будет зависеть нового президента ПАСЕ и его готовности лоббировать интересы России.