Российские радикалы напали на посольство Латвии в Москве

Сегодня, 12:03

Здание забросали дымовыми шашками и пытались облить черной краской


Российские радикалы забросали дипломатическое представительство Латвии в Москве дымовыми шашками. А еще – пытались разрисовать стену черной краской. Двух нападающих задержали – они оказались представителями Национал-большевистской партии России.

Официальная Рига уже выразила возмущение и требует от Москвы гарантий безопасности своей посольству и его сотрудникам. 

Ранее в Литве, где недавно оштрафовали компанию за трансляцию российских каналов, группа депутатов от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы" внесла 9 мая в секретариат Сейма поправку к Закону о собраниях, запрещающую на массовых мероприятиях распространение и демонстрацию георгиевских лент 

Напомним, департамент миграции Литвы опубликовал так называемый "список Магнитского", куда попали 49 россиян, которым запрещен въезд в балтийскую республику, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также в Литве закончили строительство забора на границе с Калининградской областью РФ. Строительство 45 километров двухметрового забора обошлось стране в 1,3 миллиона евро. Литовские пограничники утверждают, что этот забор необходим для борьбы с контрабандой сигарет и нелегальной миграцией. Хотя есть и мнения, что возведение ограждения связано с риском военной угрозы со стороны России. 
Россия, Литва, посольство, нападение
Источник:

"Сегодня"

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