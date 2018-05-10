Российские радикалы напали на посольство Латвии в Москве

Российские радикалы забросали дипломатическое представительство Латвии в Москве дымовыми шашками. А еще – пытались разрисовать стену черной краской. Двух нападающих задержали – они оказались представителями Национал-большевистской партии России.

Официальная Рига уже выразила возмущение и требует от Москвы гарантий безопасности своей посольству и его сотрудникам.

Ранее в Литве, где недавно оштрафовали компанию за трансляцию российских каналов, группа депутатов от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы" внесла 9 мая в секретариат Сейма поправку к Закону о собраниях, запрещающую на массовых мероприятиях распространение и демонстрацию георгиевских лент

Напомним, департамент миграции Литвы опубликовал так называемый "список Магнитского", куда попали 49 россиян, которым запрещен въезд в балтийскую республику, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также в Литве закончили строительство забора на границе с Калининградской областью РФ. Строительство 45 километров двухметрового забора обошлось стране в 1,3 миллиона евро. Литовские пограничники утверждают, что этот забор необходим для борьбы с контрабандой сигарет и нелегальной миграцией. Хотя есть и мнения, что возведение ограждения связано с риском военной угрозы со стороны России.