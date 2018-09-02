В Италии российский режиссер выступил в поддержку Сенцова

Сегодня, 11:29

Документалист из РФ пришел на конференцию по случаю премьеры своего фильма в футболке с надписью "111", обозначающей количество дней голодовки Сенцова

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский в субботу, 1 сентября, на Венецианском кинофестивале выступил в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, в отношении освобождения которого не так давно на сайте Белого дома появилась соответствующая петиция. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Режиссер Косаковский явился на пресс-конференцию по случаю премьеры своего фильма "Акварелла" в футболке с цифрами "111", обозначающими количество дней голодовки Сенцова.

Косаковский заявил, что это не политический жест, а стремление напомнить о судьбе украинского коллеги. Он также выразил надежду, что российские власти освободят из тюрьмы Сенцова по гуманитарным соображениям.

Виктор Косаковский – автор таких фильмов, как "Беловы" и "Да здравствуют антиподы!", получивших призы на международных кинофестивалях.

Как известно, Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченкокоторый отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.
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