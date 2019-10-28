Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии: МИД вручил послу РФ ноту

В воздушном пространстве Эстонии самолет находился менее минуты

Foto: Marina Lõstseva

В районе острова Вайндлоо самолет Ту-154, принадлежащий МВД РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии.

В воздушном пространстве этого балтийского государства самолет находился менее минуты. Инцидент произошел утром 25 октября.

Транспондеры были включены, летный план отсутствовал. На радиосвязь с эстонской авиаслужбой самолет не выходил.

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Министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Эстонии и передало ему ноту. В этому году это третий раз, когда российский самолет нарушает эстонское воздушное пространство.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа Украина пустила в свое воздушное пространство российский самолет. Boeing-738 REG –VQBMG российской авиакомпании "Глобус", который летел в Москву из Италии, благодаря Украине, обошел грозовой фронт и не подвергся опасности непогоды.

Напомним, с 25 октября 2015 года прекращено авиасообщение между Украиной и РФ. Таким образом, вступили в силу санкции, которые были введены в отношении российских авиакомпаний, нарушавших законодательство Украины. В украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, "национализированные" так называемым правительством временно оккупированного Крыма.

В ответ на украинские санкции Росавиация закрыла российское небо для украинских авиакомпаний.

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