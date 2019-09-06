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Российский топ-менеджер был арестован в Италии по стандартной практике Интерпола

6 сентября, 03:28

Имя российского менеджера было занесено в списки разыскиваемых Интерполом

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Арест сотрудника российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова был произведен в Италии согласно стандартной практике Интерпола при наличии международного ордера. Об этом сообщили представители полиции Италии информационному агентству ANSA.

Имя российского топ-менеджера было занесено в списки разыскиваемых Интерполом, на основании чего был произведен арест в соответствии с международными соглашениями. Как уточняет агентство, обвинения в адрес россиянина были выдвинуты штатом Огайо.

Ранее в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному.

Российские дипломаты посетили Госдепартамент в связи с задержанием Коршунова и выразили американским властям решительный протест, потребовав отозвать запрос на экстрадицию россиянина из Италии. Решение о его экстрадиции в США будет принимать итальянский суд на основе предоставленных обвинением доказательств вины. Защита требует освободить россиянина из-под стражи.

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В четверг Министерство юстиции США сообщило, что Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. Согласно американскому законодательству, сговор с целью кражи коммерческой тайны грозит десятью годами лишения свободы

Коршунов является директором по развитию бизнеса ОДК. По неподтвержденным данным, менеджер прибыл Италию в отпуск.

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Итальянский суд должен рассмотреть вопрос об экстрадиции задержанного россиянина в США.

Напомним, в июле австрийские власти объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева, которого заподозрили в шпионаже.

Мы также писали об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Америки. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы.

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Источник: ТАСС

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