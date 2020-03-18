Россию поймали на лжи о коронавирусе в Европе

На фоне широко распространившейся в мире коронавирусной инфекции COVID-19 в СМИ России была организована массовая дезинформационная кампания, чтобы усугубить влияние пандемии на страны Запада.
Об этом гласит доклад, который подготовила специальная группа East StratCom, отслеживающая дезинформационную деятельность России, и обнародовала 18 марта Европейской комиссией.
Целью российских СМИ было усиление паники в рамках широкого подхода усилий Кремля по подрыву функционирования европейского общества, подчеркнули авторы документа.
В отчете также указано, что Кремль рассчитывает на то, что его действия приведут к ухудшению эпидемиологической ситуации в западных странах.
"Основная цель дезинформации Кремля – усилить кризис здравоохранения в западных странах (...) в соответствии с более широкой стратегии Кремля по подрыву европейских обществ", – цитирует текст доклада Reuters.
Напомним, что директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус еще на прошлой неделе сообщил о том, что эпицентр коронавирусной пандемии сместился из Китая в Европу.
В то же время, в самой России подтверждены 147 случаев COVID-19. На этом фоне власти страны приняли решение закрыть границы РФ для всех иностранцев с 18 марта до 1 мая.
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