Россию уличили в попытке шпионить в космосе

Сегодня, 19:51

Российский спутник "Луч-Олимп" пытался перехватить военную информацию, которую передавал франко-итальянский спутник Athena-Fidus

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Через один из своих спутников в космосе Россия пыталась перехватить зашифрованную военную информацию с одного из общих спутников Франции и Италии, заявила министр обороны Франции Флоренс Парли.

"Пока наш спутник Athena-Fidus продолжал спокойное вращение вокруг Земли, к нему приблизился другой спутник. Близко. Слишком близко. Настолько, что мы подумали о попытке перехватить нашу коммуникацию", – цитирует ее BFMTV.

Парли напомнила, что это выходит за рамки просто недружественного шага со стороны России и что "это называется шпионажем".

"Этот спутник с большими ушами называется "Луч-Олимп", известный российский спутник", – отметила министр, добавив, что Франция приняла необходимые меры.

Глава французского Минобороны не стала исключать, что Москва может повторить аналогичные действия в будущем.

Напомним, что ранее США выразили обеспокоенность стремлением России к новому космическому оружию.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Россия вывела на орбиту спутник Минобороны РФ. Запуск осуществили при помощи ракетоносителя "Союз-2.1б".

Кроме того, мы сообщали о том, что 19 октября на Землю могут упасть обломки советского спутника "Молния-1-44".
Россия, шпионаж
Источник:

"Сегодня"

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