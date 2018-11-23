Рождественская сказка в Европе: как и где готовятся к празднику

В Европе начинают зажигать рождественские огни – праздничная атмосфера уже пришла в столицы Великобритании и Франции.

В частности, иллюминацию на главной улице Парижа – Елисейских полях – поручили включить одному из ведущих дизайнеров мира, Карлу Лагерфельду, а этот процесс напоминал показ мод.

Новинкой сезона стал цвет. Раньше деревья украшали золотыми огоньками, но на этот раз выбрали красный цвет. Не обошлось и без привычной в мире моды примерки – украсить надо было 400 деревьев, поэтому лампочки развешивали несколько недель и до последнего момента не включали, ведь тогда рождественский эффект был уже бы не таким.

Рождественский сезон стартовал и в лондонском зоопарке. Правда, утверждают в администрации, много зверей в это время года спят почти круглые сутки, но это не значит, что зверинцу нечем порадовать посетителей. Каждый вечер там подсвечивают фигурки экзотических зверей – от львов и жирафов до пингвинов и кенгуру. Поэтому атмосфера в парке не хуже, чем на центральных улицах города.

А вот в бельгийском Брюгге готовятся к главной выставке зимы, на которой представят 80 ледовых скульптур. На их создание в целом ушло 500 тонн льда. Такая выставка проходит уже 20 лет подряд, но в этом году впервые применят светодиодную подсветку.

Напомним, что в то же время на заполярной родине Санта Клауса не выпало ни снежинки, хотя обычно в эту пору в Лапландии должна царить уже настоящая зимняя сказка.

Также мы писали, что в Белый дом доставили рождественскую ель – в церемонии принимали участие президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания.