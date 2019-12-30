Рождественское чудо в Альпах: лыжник выжил 5 часов под лавиной

Люди, выжившие после накрывшей их лавины, обычно погибают в течение 15 минут из-за нехватки кислорода

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В австрийских Альпах спасли лыжника, который провел 5 часов, будучи погребенным под лавиной.

Как сообщает газета Kleine Zeitung, 26-летнего мужчину привалило снегом на католическое Рождество, когда он спускался с горы Плешниццинкен.

Реклама

Вечером 25 декабря в полицию Австрии обратился мужчина, который заявил о том, что пропавший не вернулся с катания на лыжах – ему удалось дозвониться до него по телефону, но в трубке раздавалось лишь потрескивание.

Местонахождение лыжника удалось выяснить с помощью трансивера, который излучал электромагнитный сигнал. Мужчина находился под метром снега на склоне горы – спасатели его откопали и доставили в долину.

Как ни странно, но никаких повреждений, кроме переохлаждения, у лыжника не обнаружили, из-за чего этот случай уже прозвали "рождественским чудом".

Журналистам член спасательной команды Штефан Шрек сказал, что случаи выживания после стольких часов под снегом случаются в Австрии раз в 20 лет. Как правило, люди, выжившие после накрывшей их лавины, погибают в течение 15 минут из-за нехватки кислорода.

Напомним, в ноябре в австрийских Альпах также сошла лавина, накрыв группу отдыхающих. В результате двое лыжников погибли и еще один был ранен.

А в начале июля тела пятерых альпинистов нашли в Гималаях. Экстремалы пошли покорять вершину Нандадеви, вторую высочайшую гору Индии, но их настигла лавина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама