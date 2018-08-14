Рухнувший в Генуе мост снесут – замминистра транспорта Италии

По последним данным, число погибших в результате обрушения моста Моранди, составило 35 человек, среди жертв один ребенок

Частично обрушившийся в итальянской Генуе мост Моранди будет полностью снесен. Как сообщило агентство АНСА, об этом заявил во вторник заместитель министра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси, – пишет ТАСС.

"Весь мост Моранди будет снесен, что повлечет серьезные последствия для дорожного движения и проблемы для жителей и компаний, – сказал Рикси. – Такой мост не рушится из-за удара молнии или из-за шторма, виновные должны быть найдены".

По последним данным, которые приводит газета "Репубблика", число погибших в результате обрушения моста Моранди, где проходит скоростная автомагистраль А10, составило 35 человек, среди жертв один ребенок. Количество раненых на данный момент составляет 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, в момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика.

В то же время, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в результате обрушения моста в итальянской Генуе погибли 22 человека, еще 16 пострадали.

Число жертв в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя достигло 26. Об этом сообщили во вторник власти региона Лигурия на странице в "Твиттере".

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев, которые могут находиться в Генуе, сообщить о себе родным.

Как сообщалось, во вторник в Генуе обвалился автомобильный мост, по которому проходит автострада. Уже подтверждена информация о более 20 погибших.

Весь мир обошло фото грузовика, который успел остановиться прямо перед обвалом. В то же время, неизвестно, идет ли речь о водителе именно этого авто, ведь рядом с зоной трагедии было много автомобилей.

Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась сегодня около полудня. По предварительным данным, упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота – 90 метров.