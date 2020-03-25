Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Румыния и Молдова усиливают чрезвычайное положение и ужесточают карантин

25 марта, 18:35

Екатерина Степаненко

Для контроля за соблюдением карантина привлекут армию

Ближайшие соседи Украины Румыния и Молдова усиливают чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня румыны смогут выходить из дома только за едой, лекарства, на работу или в случае экстренной ситуации. Тем, кто старше 65 лет, вообще запрещено покидать жилые помещения. Для контроля за соблюдением карантина привлекут военных.

Армия будет следить за порядком и в Молдове: там закроют доступ к паркам, площадок и других общественных мест. И тоже строго ограничат передвижение стариков: даже за пенсией выйти не получится. С 1 апреля ее будут приносить прямо на дом.

Реклама

Там временем сегодня, 25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин в Украине на 30 дней – до 24 апреля. При этом в правительстве считают, что пока нет оснований для введения чрезвычайного положения.

В тренде
Столицы на карантине: в Париже бездомных селят в отелях, а в Мадриде каток оборудовали под морг

В то же время Кабмин принял решение ослабить карантинные меры, касающиеся торговли. Так совсем скоро в Украине снова откроются зоомагазины и начнут торговать семенами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Румыния чрезвычайное положение карантин Молдова

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробностиДругие страны
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людямFun
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 мартаЕвросоюз
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении груза
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении грузаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...