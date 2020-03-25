Румыния и Молдова усиливают чрезвычайное положение и ужесточают карантин

Ближайшие соседи Украины Румыния и Молдова усиливают чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня румыны смогут выходить из дома только за едой, лекарства, на работу или в случае экстренной ситуации. Тем, кто старше 65 лет, вообще запрещено покидать жилые помещения. Для контроля за соблюдением карантина привлекут военных.

Армия будет следить за порядком и в Молдове: там закроют доступ к паркам, площадок и других общественных мест. И тоже строго ограничат передвижение стариков: даже за пенсией выйти не получится. С 1 апреля ее будут приносить прямо на дом.

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Там временем сегодня, 25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин в Украине на 30 дней – до 24 апреля. При этом в правительстве считают, что пока нет оснований для введения чрезвычайного положения.

В то же время Кабмин принял решение ослабить карантинные меры, касающиеся торговли. Так совсем скоро в Украине снова откроются зоомагазины и начнут торговать семенами.

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