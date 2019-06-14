Румыния обвинила Россию в агрессивном поведении в Черном море: контролирует Кавказ и пол-Украины

Министр обороны Румынии утверждает, что Россия агрессивно ведет себя в Черном море

Фото: facebook.com/chf.press..

Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш заявил, что Россия занимает в Черном море постоянную агрессивную позицию.

"В отличие от региона Балтийского моря в Черном море Россия занимает постоянную агрессивную позицию", – заявил румынский министр в пятницу, 14 июня, на международной конференции "Форум безопасности на Черном море и на Балканах" в Мамае.

"Румыния, - подчеркивает Леш, – рассматривается как потенциальная цель для наступательных мощностей России, так как воспринимается как центр принятия решений НАТО".

"Россия, – говорит глава военного ведомства, – усилила агрессивные действия в регионе Черного моря, особенно против Украины, а также против союзного присутствия в зоне".

Он также напомнил, что Россия "усилила присутствие в зоне Черного моря как часть общей стратегии", из-за чего, подчеркивает румынский министр, "военное равновесие фундаментальным образом изменилось в ее пользу".

"Россия уже способна при необходимости воспрепятствовать военными средствами проходу в Черное море извне", – выразил он опасение.

"Эволюция безопасности в Черном море вызывает серьезную озабоченность, - продолжал Леш. – Существует озабоченность, что позиция союзников недостаточно активна. Самую большую озабоченность вызывает Россия". "Черное море фундаментально для национальной безопасности России, дает контроль над Кавказом, Молдовой и половиной Украины, обеспечивает платформу для нацеливания сил и влияния на Балканы, в Средиземноморье и на Ближний Восток".

По мнению министра, "стратегическая цель России – доминировать в регионе Черного моря, и стратегия безопасности Москвы классифицирует НАТО как область военной угрозы в адрес безопасности России".

"Пассивная позиция сдерживания больше не эффективна, мы должны занять более твердую позицию в регионе, – убежден глава Минобороны Румынии.

По его словам, необходима долгосрочная союзная стратегия для противостояния гегемонистским тенденциям России в регионе, для укрепления оборонительной позиции альянса, мощи и сопротивляемости союзников.

Ранее, в пресс-службе Министерства обороны Румынии заявляли, что Румыния в последнее время все чаще сталкивается с различными провокациями России в Черном море, однако она не будет отвечать на них, а лишь совместно со своими союзниками по НАТО.

Стоит отметить, что агрессию России в Черном море испытала на себе и Украина.

Напомним, в начале июня судно под российским флагом зашло в воды Украины.

Кроме того, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе. Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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