Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Румыния обвинила Россию в агрессивном поведении в Черном море: контролирует Кавказ и пол-Украины

14 июня, 16:46

Министр обороны Румынии утверждает, что Россия агрессивно ведет себя в Черном море

Фото: facebook.com/chf.press.
Фото: facebook.com/chf.press..

Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш заявил, что Россия занимает в Черном море постоянную агрессивную позицию.

"В отличие от региона Балтийского моря в Черном море Россия занимает постоянную агрессивную позицию", – заявил румынский министр в пятницу, 14 июня, на международной конференции "Форум безопасности на Черном море и на Балканах" в Мамае.

"Румыния, - подчеркивает Леш, – рассматривается как потенциальная цель для наступательных мощностей России, так как воспринимается как центр принятия решений НАТО".

"Россия, – говорит глава военного ведомства, – усилила агрессивные действия в регионе Черного моря, особенно против Украины, а также против союзного присутствия в зоне".

Он также напомнил, что Россия "усилила присутствие в зоне Черного моря как часть общей стратегии", из-за чего, подчеркивает румынский министр, "военное равновесие фундаментальным образом изменилось в ее пользу".

"Россия уже способна при необходимости воспрепятствовать военными средствами проходу в Черное море извне", – выразил он опасение.

"Эволюция безопасности в Черном море вызывает серьезную озабоченность, - продолжал Леш. – Существует озабоченность, что позиция союзников недостаточно активна. Самую большую озабоченность вызывает Россия". "Черное море фундаментально для национальной безопасности России, дает контроль над Кавказом, Молдовой и половиной Украины, обеспечивает платформу для нацеливания сил и влияния на Балканы, в Средиземноморье и на Ближний Восток".

По мнению министра, "стратегическая цель России – доминировать в регионе Черного моря, и стратегия безопасности Москвы классифицирует НАТО как область военной угрозы в адрес безопасности России".

"Пассивная позиция сдерживания больше не эффективна, мы должны занять более твердую позицию в регионе, – убежден глава Минобороны Румынии.

По его словам, необходима долгосрочная союзная стратегия для противостояния гегемонистским тенденциям России в регионе, для укрепления оборонительной позиции альянса, мощи и сопротивляемости союзников.

Ранее, в пресс-службе Министерства обороны Румынии заявляли, что Румыния в последнее время все чаще сталкивается с различными провокациями России в Черном море, однако она не будет отвечать на них, а лишь совместно со своими союзниками по НАТО.

Стоит отметить, что агрессию России в Черном море испытала на себе и Украина.

Напомним, в начале июня судно под российским флагом зашло в воды Украины.

Кроме того, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе. Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Румыния, Черное море, агрессия, агрессия России

Вы сейчас просматриваете новость " Румыния обвинила Россию в агрессивном поведении в Черном море: контролирует Кавказ и пол-Украины". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Одесса: ребенку вызвал скорую только пьяный бомж

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Это поражение, россияне уходят

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Зеленский впервые сделал заявление о дефолте в Украине

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Здесь 1937 год: Журналист из Донецка рассказал о жизни в Крыму

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь