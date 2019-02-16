Румыния попросила НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе

Президент Румынии призвал НАТО усилить свое присутствие в Черноморском регионе для безопасности

Корабли НАТО. Фото: Facebook

Румыния попросила НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/588/d82/5c6588d82bab3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/588/d82/5c6588d82bab3.jpg 2019-02-16T11:20:00+02:00 Евросоюз Президент Румынии призвал НАТО усилить свое присутствие в Черноморском регионе для безопасности

Президент Румынии Клаус Иоганнис в субботу, 16 февраля, в рамках Мюнхенской безопасности конференции, выступил с призывом к Североатлантическому альянсу о том, чтобы НАТО как можно больше нарастил свое присутствие в Черноморском регионе, подчеркнув, что это необходим ввиду небезопасной ситуации.

"Черноморский регион и ситуация с безопасностью в нем является большим вызовом, как мы увидели недавно. Поэтому мы нуждаемся в большем присутствии НАТО там", – заявил Иоганнис.

Ситуацию в регионе Иоганнис описал не как стабильную и безопасную, а "постоянно меняющуюся", которая требует реагирования.

Президент Румынии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, отметил, что и ЕС и Североатлантический Альянс продолжат реагировать на российскую угрозу.

"Мы не можем игнорировать вызовов на восточном фланге. В то время, как ЕС имплементирует решение по санкциям и продолжит это делать, НАТО усиливает свой восточный фланг", – заверил Йоганнис.

Вместе с тем он призвал к углублению сотрудничества между европейскими партнерами в сфере безопасности и сфокусироваться в поиске консенсусов в пределах НАТО.

Напомним, ранее министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану выразил озабоченность в связи с наращиванием военного присутствия России в Черном море.

В свою очередь в Министерстве обороны Румынии заявляли, что Румыния является членом Североатлантического альянса, поэтому отвечать на эти действия будет только в тесном взаимодействии со своими союзниками.

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