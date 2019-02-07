Румыния все чаще сталкивается с провокациями России в Черном море – Минобороны
Бухарест будет реагировать на действия Москвы в тесном взаимодействии со своими союзниками по НАТО
Румыния в последнее время все чаще сталкивается с различными провокациями России в Черном море, однако она не будет отвечать на них, а лишь совместно со своими союзниками по НАТО. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Румынии по итогам визита в Вашингтон главы оборонного ведомства Румынии Габриэла Леш, сообщает Укринформ.
"Я говорю не столько о прямых угрозах в адрес Румынии, сколько о различных провокационных действиях России в Черном море. С такими действиями в последнее время мы сталкиваемся довольно часто", - отметил Леш.
По его словам, Румыния является членом Североатлантического альянса НАТО, поэтому отвечать на эти действия будет только в тесном взаимодействии со своими союзниками.
Глава оборонного ведомства подчеркнул при этом, что члены НАТО должны всерьез воспринимать провокации со стороны России не только в регионе Черного моря, но и на восточном фланге Альянса, в регионе Балкан и по отношению к прибалтийским государствам.
Как известно, министр обороны Румынии принял участие в Вашингтоне в неформальной встрече, тематика которой была "Современные вызовы и противодействие России в Юго-Восточной Европе".
Отметим, глава МИД Украины Павел Климкин рассчитывает, что НАТО в ближайшее время примет конкретные решения по усилению своего присутствия в Черном море.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Румыния все чаще сталкивается с провокациями России в Черном море – Минобороны". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские корабли в Черном море ударили ракетами
Российский флот еще несколько дней будет находиться в море и отрабатывать стрельбы и различные маневры
Сдерживание России: Германия заявила о готовности отправить корабли в Черное море
Представители немецкого оборонного ведомства заверили Украину в поддержке против российской агрессии