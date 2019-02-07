Румыния все чаще сталкивается с провокациями России в Черном море – Минобороны

Бухарест будет реагировать на действия Москвы в тесном взаимодействии со своими союзниками по НАТО

Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press.

Румыния все чаще сталкивается с провокациями России в Черном море – Минобороны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bd4/07d/5c5bd407d40c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bd4/07d/5c5bd407d40c4.jpg 2019-02-07T08:47:00+02:00 Евросоюз Бухарест будет реагировать на действия Москвы в тесном взаимодействии со своими союзниками по НАТО

Румыния в последнее время все чаще сталкивается с различными провокациями России в Черном море, однако она не будет отвечать на них, а лишь совместно со своими союзниками по НАТО. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Румынии по итогам визита в Вашингтон главы оборонного ведомства Румынии Габриэла Леш, сообщает Укринформ.

"Я говорю не столько о прямых угрозах в адрес Румынии, сколько о различных провокационных действиях России в Черном море. С такими действиями в последнее время мы сталкиваемся довольно часто", - отметил Леш.

По его словам, Румыния является членом Североатлантического альянса НАТО, поэтому отвечать на эти действия будет только в тесном взаимодействии со своими союзниками.

Глава оборонного ведомства подчеркнул при этом, что члены НАТО должны всерьез воспринимать провокации со стороны России не только в регионе Черного моря, но и на восточном фланге Альянса, в регионе Балкан и по отношению к прибалтийским государствам.

Как известно, министр обороны Румынии принял участие в Вашингтоне в неформальной встрече, тематика которой была "Современные вызовы и противодействие России в Юго-Восточной Европе".

Отметим, глава МИД Украины Павел Климкин рассчитывает, что НАТО в ближайшее время примет конкретные решения по усилению своего присутствия в Черном море.

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