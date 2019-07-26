Румыния задержала перевозку по Дунаю российской военной техники: подробности

Румыния воспрепятствовала транспортировке 30 танков и 30 бронированных машин, которые направлялись из России в Сербию

Фото: pexels.com

Румыния заблокировала груз с военной техникой, следовавший из России в Сербию.

Об этом пишет Укринформ.

"Румыния воспрепятствовала транспортировке 30-ти танков и 30-ти бронированных машин, которые направлялись из России в Сербию. Информацию об этом подтвердил один из депутатов сербского парламента, военный журналист Мирослав Лазански", – говорится в сообщении.

Танки и бронированные машины были отремонтированы и модернизированы на территории России, однако после ремонта возникли проблемы с транспортировкой военной техники. Было принято решение о перевозке через Дунай, так как это оказался самый приемлемый и недорогой вид транспорта.

В Министерстве иностранных дел Румынии заявили в связи с этим, что транзит военной техники был заблокирован, так как "не были соблюдены все легальные нормы при осуществлении таких перевозок".

В МИД Румынии напомнили, что "для выдачи лицензии на транзит военной техники (лицензия выдается только румынским операторам) необходимо соблюдать некоторые условия. В частности, оператор, осуществляющий перевозку на основе транзитной лицензии не должен обслуживать физические и юридические лица из Российской Федерации, против которой Евросоюзом были применены санкции из-за агрессивных действий России против Украины".

Официальный Белград обвиняет в связи с этим Румынию в нарушении международной Конвенции о режиме навигации по Дунаю.

Напомним, в прошлом году стало известно о летно-тактических учениях, которые Сербия хотела провести совместно с Россией.

При этом ранее в Кремле заявили, что Россия пока не спешит в вопросе поддержки Сербии, у которой в настоящее время обостряется конфликт с Косово.

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