У границ Латвии заметили два военных корабля России

Военные Латвии часто обнаруживают российскую военную технику вблизи границы

Российские корабли. Фото: facebook.com/tof.press.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заметили вблизи своих границ два военных корабля Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении НВС страны на странице в Twitter.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне военно-морские силы 20 июля идентифицировали буксир "Евгений Хоров" класса "Горынь", который тянул десантный корабль "Мичман Лермонтов" класса "Дюгонь" Вооруженных сил России", — пишет ведомство.

Власти Латвии часто обнаруживают российские военные корабли у своих берегов и самолеты вблизи своего воздушного пространства. По информации Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз.

Напомним, ранее военные Латвии обнаружили пять российских самолетов, из которых было два стратегических бомбардировщика. Отметим, россияне регулярно отправляют вблизи границ балтийских страны (Латвии, Эстонии, Литвы) то корабли, то подводные лодки, то авиацию. Бытует мнение, что после агрессии против Украины, следующей целью россиян могут стать именно эти страны. Так, в середине июня россияне устроили новую провокацию у границ НАТО, отправив корабль близ границ Латвии.

Кроме того, несмотря на предупреждения о закрытии района Черного моря для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота России "Сметливый", провоцируя на опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии.

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