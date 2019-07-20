Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

У границ Латвии заметили два военных корабля России

20 июля, 13:10

Военные Латвии часто обнаруживают российскую военную технику вблизи границы

Российские корабли. Фото: facebook.com/tof.press
Российские корабли. Фото: facebook.com/tof.press.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заметили вблизи своих границ два военных корабля Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении НВС страны на странице в Twitter.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне военно-морские силы 20 июля идентифицировали буксир "Евгений Хоров" класса "Горынь", который тянул десантный корабль "Мичман Лермонтов" класса "Дюгонь" Вооруженных сил России", — пишет ведомство.

Власти Латвии часто обнаруживают российские военные корабли у своих берегов и самолеты вблизи своего воздушного пространства. По информации Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз.

Напомним, ранее военные Латвии обнаружили пять российских самолетов, из которых было два стратегических бомбардировщика. Отметим, россияне регулярно отправляют вблизи границ балтийских страны (Латвии, Эстонии, Литвы) то корабли, то подводные лодки, то авиацию. Бытует мнение, что после агрессии против Украины, следующей целью россиян могут стать именно эти страны. Так, в середине июня россияне устроили новую провокацию у границ НАТО, отправив корабль близ границ Латвии.

Кроме того, несмотря на предупреждения о закрытии района Черного моря для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота России "Сметливый", провоцируя на опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Латвия, граница, корабли, военный флот

Вы сейчас просматриваете новость " У границ Латвии заметили два военных корабля России". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разведка США спрогнозировала, когда будет развернуто гиперзвуковое оружие РФ и КНР

Сегодня, 01:54

Разведка США полагает, что комплекс будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году

Турчинов: Россия может за сутки ударить 200-тысячной армией

18 июля, 05:19

Бывший секретарь СНБО рассказал, какими силами располагает агрессор для возможного вторжения в Украину

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Откуда исходит женская естественная красота?

Обильное питье: печальные последствия

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Выпал из окна: в Одессе погиб телеведущий Евгений Щербаков

Появилось интересное видео об “украинском Javelin”

Приседания с резинкой: чем полезно это упражнение

К Земле несется опасный астероид

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

15 красавиц российского кино

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Сегодня, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Вчера, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

18 июля, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Ученые наконец установили, зачем зебре полоски

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле

В чем польза бега для мужчин?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь