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С Brexit ничего не ясно: презентацию бюджета Британии отложили на неизвестный срок

2 октября, 12:56

Глава казначейства решил отложить объявление экстренного бюджета из-за новых приоритетов Лондона

Саджид Джавид

Саджид Джавид / Фото: AFP

Из-за неопределенности вокруг ситуации с выходом Великобритании из состава Евросоюза министр финансов Саджид Джавид отложит объявление проекта экстренного бюджета королевства.

Об этом сообщает британское издание Financial Times, по данным которого глава Минфина собирался представить бюджетный проект до 31 октября – до этой даты премьер-министр Борис Джонсон собирается во что бы то ни стало добиться Brexit.

Давид даже поручил Казначейству Ее Величества подготовить план срочных экономических мер на этот случай, но теперь он отказался от этой идеи и решил отложить выступление до тех пор, когда станет ясно, покинет ли Британия ЕС с или без соглашения о дальнейших условиях сотрудничества.

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"Нам следовало перенести дату, поскольку заключение сделки стало приоритетом", — приводят журналисты слова своего информированного источника в Минфине.

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Фото из открытых источников

Официальный представитель казначейства заявил, что решение о дате обнародования проекта бюджета еще не принято.

Напомним, что 2 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обнародовать свое последнее предложение для Европейского Союза по Brexit, что является одной из главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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Источник: ТАСС

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