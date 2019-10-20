С крыши – к столу: городское фермерство активно развивается в Европе

Огурцы, перец, помидоры и еще с десяток видов салатов выращивают прямо на крыше офисного центра

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Ферма на крыше многоэтажки работает в столице Дании – Копенгагене. Что там выращивают и как это влияет на экологию – выяснил корреспондент Радио Свобода.

Огурцы, перец, помидоры и еще с десяток видов салатов выращивают прямо на крыше офисного центра. Это место меняет представление о том, как может выглядеть ферма.

Чтобы разбить здесь хозяйство, в первую очередь понадобилась земля. 110 тонн грунта на верх поднимали кранами.

На крыше, среди укропа и подсолнухов – несколько ульев. Пчелы – неотъемлемая часть экосистемы – опыляют цветы и приносят мед.

"Мы собрали 27 килограммов меда с одного улья. Это было в прошлом сезоне, в июле" – говорит Кристиан Скааруп совладелец городской фермы.

Пчелы – не единственные живые существа, обитающие на крыше. В небольшом сарайчике живут кролики и куры.

Сезон на крыше длится полгода – с июня по ноябрь и вся выращенная продукция идет на продажу.

"Вы платите один раз – в начале сезона. У нас есть 40 постоянных покупателей. Постоянные покупатели платят 880 крон на сезон, а потом просто приходят раз в неделю и забирают урожай", – рассказывает Ливия Орбан Сват Холланд, совладелица городской фермы.

На гривны – это около трех тысяч. В недельном наборе – мед, яйца, овощи, салаты. Раз в неделю ферма на крыше открывает двери для всех желающих. Кто-то приходит на экскурсию, а кто-то – работать.

Трудно поверить, но люди перебирают лук, дергают сорняки и собирают овощи – бесплатно. Для многих датчан – это такая форма активного отдыха.

"Знаете, мне нравится идея фермы в городе. Это такой способ собрать как можно больше людей вместе", – признается одна из них.

Некоторые из здешних волонтеров, такие как Кейлан, преследуют более глобальные цели – например сохранение окружающей среды.

"Я думаю, что максимальное использование городского пространства – это одна из идей сохранения окружающей среды и мы будем продвигать эту идею. Это же круто", – признается девушка.

Для сохранения природных ресурсов, огород на крыше поливают дождевой водой. А выращенные овощи и фрукты на шести сотках сельскохозяйственной крыши еще и продают в собственном кафе.

Между тем, первую в мире плавучую ферму – коровник на воде – запустили в Нидерландах. Ее площадь составляет 900 квадратных метров, и этого места достаточно для жизни 32 животных. Так, система опреснения морской воды обеспечивает коров питьем, а солнечные батареи дают электричество от энергии солнца. В частности, работают доильные аппараты и даже щетки для чистки животных.

А в селе Стрелецкий Кут в Черновицкой области супруги создали семейную ферму, на которой выращивают улиток. Здесь в теплице под деревянными щитами растут тысячи маленьких моллюсков. Кормят их листьями салата, репы и специальным кормом.

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