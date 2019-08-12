С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за сутки

Перед вылетом из Лондона самолет Norwegian Air врезался в шумовой барьер в аэропорту

Boeing 737 авиакомпании Norwegian Air / Фото: Flickr

Самолет норвежской авиакомпании Norwegian Air, признанной одним из лучших авиаперевозчиков в мире, попала в опасное ЧП.

По данным британских СМИ, перед вылетом из Лондона в Нью-Йорк лайнер Boeing 787, на борту которого находились не менее 300 человек, врезался в забор, служивший в качестве шумового барьера.

Инцидент произошел 12 августа в лондонском аэропорту Гатвик.

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В результате случившегося никто не пострадал, однако воздушное судно получило повреждения и было отбуксировано.

После аварии пассажиров в штатном режиме эвакуировали и направили в терминал аэропорта, откуда их отправят в пункт назначения запасными самолетами.

ЧП произошло спустя менее суток после аварийной посадки пассажирского лайнера Norwegian Air в Риме после того, как от самолета прямо в воздухе отпали несколько обломков. В результате инцидента никто не пострадал, однако обломки повредили автомобили и крыши домов.

Напомним, а в прошлом году пилота авиакомпании Norwegian сняли с рейса сняли в Финляндии, заподозрив его в злоупотреблении алкоголем и наркотиками.

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