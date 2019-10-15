С острова Самос в Греции экстренно эвакуируют беженцев (видео)

Масштабная эвакуация на греческом острове Самос. Там вспыхнул пожар в переполненном лагере для беженцев. В контейнерном городке живут более четырех тысяч человек. Несмотря на то, что с начала лагерь был рассчитан на несколько сотен. Что именно стало причиной возгорания неизвестно. Впрочем, как сообщает полиция, огонь вспыхнул после столкновений между сирийцами и афганцами. После драки медицинская помощь понадобилась трем людям. А вот во время пожара никто не пострадал.

Напомним, это не первая трагедия, связанная с лагерями беженцев в Греции. Ранее новости "Сегодня" писали о том, что произошел пожар в лагере для беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос. Трагедия случилась на фоне протеста, организованного мигрантами с требованием переселить их на материк. В пожаре погиб ребенок.

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После этого инцидента стало известно, что Греция депортирует тысячи беженцев. В Греции утверждают, что в последние месяцы "Мория" превратился в небольшой город. В лагере проживают 12 тысяч человек, хотя он рассчитан только на 3 тысячи.

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