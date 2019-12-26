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С Рождества в больницу: во Франции десятки людей отравились газом на мессе в церкви

26 декабря, 12:03

21 человека госпитализировали прямо с праздничного богослужения в Карлепоне

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Во Франции более 20 человек попали в больницу прямиком с праздничной рождественской мессы в городе Карлепоне на севере страны.

Как сообщает Le Soir, после госпитализации у 21 человека обнаружили признаки отравления угарным газом. Из них двое находятся в тяжелом, а еще 19 – в среднетяжелом состоянии.

Во время богослужения несколько человек пожаловались на головную боль – в храм вызвали пожарных, спасателей и правоохранителей.

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Они обнаружили в помещении церкви повышенное содержание угарного газа, после чего всех 150 человек, которые находились внутри, было решено эвакуировать – их переместили в мэрию.

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После эвакуации 72 лицам оказали медицинскую помощь. Среди них были дети и пожилые люди.

Напомним, что в то же время, в США на Рождество мужчина с белой бородой, похожий на Санта Клауса, ограбил банк в Колорадо-Спрингс, и разбросал деньги по улице, чтобы поздравить с праздником прохожих.

А вот в украинской столице праздник проходил более мирно: у главной елки на Софийской площади в Киеве собрались сотни горожан. Праздничное настроение им не испортила даже погода. Своими впечатлениями они поделились в видеосюжете "Сегодня":

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Франция Рождество отравление угарный газ месса

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