"Самая грустная слониха" умерла в одиночестве

Она рухнула в вольере и не смогла подняться на ноги

Фото: фото Pacma.

"Самая грустная слониха" умерла в одиночестве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f1e/b5e/5c7f1eb5e2151.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f1e/b5e/5c7f1eb5e2151.jpg 2019-03-06T03:04:00+02:00 Евросоюз Она рухнула в вольере и не смогла подняться на ноги

Индийская слониха Флавия, получившая прозвище "самой грустной в мире", умерла в возрасте 47 лет, после более чем четырех десятилетий одиночества в испанском зоопарке. Об этом пишет The Local.

Флавия жила в своем вольере в зоопарке Кордовы на юге Испании и скончалась на прошлой неделе.

Группы по защите прав животных предприняли несколько попыток переместить Флавию, чтобы она могла жить вместе с другими слонами, но не смогла добиться успеха вовремя.

Здоровье слонихи ухудшалось в течение нескольких месяцев, и она, как говорят, страдала от депрессии.

В пятницу она упала в своем вольере, и после того, как не смогла подняться на ноги, ее усыпили.

Ранее мы писали, что агрессивный слон напал на автомобиль с пассажирами недалеко от города Катарагама на Шри-Ланке. Животное разбило лобовое стекло и насмерть перепугало пассажиров. Все происходящее снимал видеорегистратор. Водитель дал задний ход, однако ему понадобилось еще несколько минут, чтобы оторваться от преследования и отъехать на безопасное расстояние.

Напомним, посетители национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Трагедию предотвратил гид группы, вовремя остановив агрессивное животное. Парень, запечатлевший атаку на видео, добавил, что слон попытался трижды напасть на туристов, но руководителю группы удалось усмирить животное.

В Таиланде из-за игривого слона в местной реке чуть не утонула группа туристов:

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