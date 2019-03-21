Саммит ЕС даст Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая – СМИ
Мэй обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня
Саммит ЕС даст Великобритании отсрочку по выходу из Европейского союза (Brexit) до 22 мая. Об этом говорится в проекте итогового заявления саммита ЕС по Brexit, на текст которого ссылается в четверг агентство Reuters.
Ранее председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что Великобритания должна покинуть состав Европейского союза не позже 18 апреля.
"Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля", – заявил он на полях саммита ЕС, который проходит 21 марта в Брюсселе.
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Свое мнение он аргументировал тем, что после 18 апреля Европарламент уже не сможет ратифицировать соглашение по Brexit.
Напомним, что ранее британский премьер Тереза Мэй обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.
В ответ на этом, как мы уже писали, ей заявили, что Британия должна должна покинуть Евросоюз либо до майских выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие.
Кроме того, также сообщалось, что Евросоюз может согласиться с ее просьбой, но только если Мэй сможет заручиться поддержкой на голосовании по соглашению о Brexit на следующей неделе.
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