Саммит ЕС даст Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая – СМИ

Мэй обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня

Фото: AFP

Саммит ЕС даст Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3c8/6dc/5c93c86dc3994.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3c8/6dc/5c93c86dc3994.jpg 2019-03-21T19:24:00+02:00 Евросоюз Мэй обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня

Саммит ЕС даст Великобритании отсрочку по выходу из Европейского союза (Brexit) до 22 мая. Об этом говорится в проекте итогового заявления саммита ЕС по Brexit, на текст которого ссылается в четверг агентство Reuters.

Ранее председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что Великобритания должна покинуть состав Европейского союза не позже 18 апреля.

"Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля", – заявил он на полях саммита ЕС, который проходит 21 марта в Брюсселе.

Свое мнение он аргументировал тем, что после 18 апреля Европарламент уже не сможет ратифицировать соглашение по Brexit.

Напомним, что ранее британский премьер Тереза Мэй обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

В ответ на этом, как мы уже писали, ей заявили, что Британия должна должна покинуть Евросоюз либо до майских выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие.

Кроме того, также сообщалось, что Евросоюз может согласиться с ее просьбой, но только если Мэй сможет заручиться поддержкой на голосовании по соглашению о Brexit на следующей неделе.

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