Саммит ЕС соберется для утверждения соглашения по Brexit

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза соберутся сегодня в Брюсселе, чтобы на на внеочередном заседании Европейского совета рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

"Если не произойдет ничего чрезвычайного, мы проведем заседание Европейского совета с целью завершения и формализации соглашения по Brexit. Оно состоится в воскресенье 25 ноября в 9:30", – заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Европейские лидеры должны также одобрить политическую декларацию, определяющую рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.

Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС.

Как известно, британские власти сейчас оказались в ситуации, при которой им нужно либо отказаться от обещанного выхода страны из Евросоюза, либо согласиться с неминуемой экономической катастрофой, которая произойдет в случае разрыва связей с ЕС.

