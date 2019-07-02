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Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты

2 июля, 20:31

Дональд Туск перечислил новых сотрудников

Фото: AFP

Лидеры 28 стран - членов Евросоюза – на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

"Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС", — сказал он.

Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля — главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля — главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард — главы Европейского центробанка.

Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Дональд Туск не успел провести все консультации насчет кандидатур на главные должности в Евросоюзе, которые были у него запланированы с лидерами ЕС на экстренном саммите в Брюсселе.

В связи с этим вместо 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву), как было объявлено накануне, второй день саммита откроют в 13:00 2 июля, сообщил официальный представитель Туска Пребен Ааманн. 

Позже стало известно, что саммит был перенесен еще на час.

Напомним, что главная цель внеочередного саммита ЕС – это определиться с будущим руководством Евросоюза. В частности, лидерам европейского содружества необходимо выбрать руководителей Еврокомиссии, Евросовета, Европарламента и внешнеполитической службы ЕС на 2019-2024 года.

Саммит открылся в воскресенье, 30 июня, и с короткой паузой длился всю ночь на понедельник. Но лидеры не смогли найти компромиссных претендентов и Туск приостановил саммит до вторника.

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Тег ЕС, Дональд Туск, Европейский Совет, саммит ес

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ТАСС

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