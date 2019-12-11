Саммит Евросоюза обсудит Минские соглашения

Лидеры ЕС также на саммите обсудят итоги встречи «Нормандской четверки» 9 декабря в Париже

Фото: REUTERS/Yves Herman

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 12–13 декабря обсудят ход выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украине. Об этом говорится в письме нового главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам стран сообщества, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Первый день (саммита ЕС — Ред). завершится отчетом о ходе выполнения Минских соглашений", — говорится в тексте.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Реклама

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

Добавим, что Вашингтон поздравил Украину с успешными переговорами и напомнил Кремлю об обязательствах.

Новости "Сегодня" внимательно следили за всем происходившим вокруг этого саммита "Нормандской четверки". Узнать об этом подробнее вы можете в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама