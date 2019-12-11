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Саммит Евросоюза обсудит Минские соглашения

11 декабря, 01:51

Лидеры ЕС также на саммите обсудят итоги встречи «Нормандской четверки» 9 декабря в Париже

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 12–13 декабря обсудят ход выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украине. Об этом говорится в письме нового главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам стран сообщества, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Первый день (саммита ЕС — Ред). завершится отчетом о ходе выполнения Минских соглашений", — говорится в тексте.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

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Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Добавим, что Вашингтон поздравил Украину с успешными переговорами и напомнил Кремлю об обязательствах.

Новости "Сегодня" внимательно следили за всем происходившим вокруг этого саммита "Нормандской четверки". Узнать об этом подробнее вы можете в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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ЕС саммит Нормандская четверка минские договоренности нормандский формат

Источник: ТАСС

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