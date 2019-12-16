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Самого молодого премьера в мире назвали кассиршей с улицы

16 декабря, 13:11

У министра внутренних дел Эстонии "волосы дыбом встают" из-за главы правительства Финляндии

Санна Марин

Санна Марин / Фото: REUTERS/Yves Herman

Высокопоставленный член эстонского правительства публично оскорбил самого молодого премьер-министра в мире – главу правительства Финляндии Санну Марин – и членов ее Кабмина.

Как сообщает ERR, 15 декабря министр внутренних дел Эстонии и глава Консервативной народной партии Март Хельме назвал Марин продавщицей проведя параллель с высказыванием Владимира Ленина о "кухарке во главе государства".

"От того, что произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают. Мы видим, как продавщица поднялась до должности премьер-министра, а некоторые другие уличные активисты и невежды пробились в члены правительства", – сказал глава МВД

Кроме того, Хельме выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать национальные интересы страны.

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Марин не оставила это без внимания.

"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир из магазина может стать премьер-министром", – написала она на своей странице в Twitter.

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Фото: kmu.gov.ua

Напомним, 34-летняя Санна Марин стала премьером в прошлом месяце после победы на внутренних выборах руководящей Социал-демократической партии, которые проходили на фоне отставки экс-премьера Антти Ринне. В прошлом правительстве она возглавляла Министерство транспорта и связи. До нее самым молодым главой правительства считался премьер Украины Алексей Гончарук – ему 35 лет.

Стоит отметить, что на прошедших в апреле парламентских выборах финские социал-демократы победили с минимальным отрывом от националистов из партии "Истинные финны", набрав 17,7% против 17,5%. Две партии разделяло около 5 тыс. голосов.

За месяц до этого, в марте, назначенный после отставки Ринне премьер-министром Юха Сипиля попросил президента Саули Ниинисте об отставке правительства, и тот распустил Кабмин Финляндии.

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Источник: Сегодня

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