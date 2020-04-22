Самолет НАТО перехватил российские истребители над Балтикой: зрелищное видео

Не так давно самолеты НАТО перехватили российские Ту-142 над Атлантикой, теперь ВВС Бельгии, которые участвует в Балтийской воздушной миссии НАТО, перехватили группу российских истребителей над Балтийским морем. Инцидент произошел 17 апреля. Видео перехвата опубликовало в Facebook Объединенное командование ВВС НАТО (AIRCOM).

"Утром 17 апреля, истребитель F-16 бельгийских ВВС, который в настоящее время участвует в Балтийской воздушной миссии НАТО на Авиационной базе ВВС при международном аэропорту в Шяуляе, перехватил группу истребителей ВВС России над Балтийским морем", – говорится в сообщении.

Как отмечается, российские истребители маневрировали в международном воздушном пространстве, пролетая над эсминцем ВМС США "Дональд Кук", который находился в Балтийском море у побережья Литвы.

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Перехват российских самолетов над Балтикой. Источник: facebook.com/NATO.AIRCOM

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