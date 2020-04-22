Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Самолет НАТО перехватил российские истребители над Балтикой: зрелищное видео

22 апреля, 13:13

Денис Беспалов

Российские истребители маневрировали в международном воздушном пространстве, пролетая над эсминцем ВМС США

Не так давно самолеты НАТО перехватили российские Ту-142 над Атлантикой, теперь ВВС Бельгии, которые участвует в Балтийской воздушной миссии НАТО, перехватили группу российских истребителей над Балтийским морем. Инцидент произошел 17 апреля. Видео перехвата опубликовало в Facebook Объединенное командование ВВС НАТО (AIRCOM).

"Утром 17 апреля, истребитель F-16 бельгийских ВВС, который в настоящее время участвует в Балтийской воздушной миссии НАТО на Авиационной базе ВВС при международном аэропорту в Шяуляе, перехватил группу истребителей ВВС России над Балтийским морем", – говорится в сообщении.

Как отмечается, российские истребители маневрировали в международном воздушном пространстве, пролетая над эсминцем ВМС США "Дональд Кук", который находился в Балтийском море у побережья Литвы.

В тренде
Зверские пытки и убийство сирийца российскими наемниками ЧВК Вагнера: СМИ опубликовали новые видео
Перехват российских самолетов над Балтикой. Источник: facebook.com/NATO.AIRCOM

Реклама

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии COVID-19 в НАТО пересмотрели всю программу своих военных маневров на 2020 год. Так, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, подтвердив, в частности, прекращение учений Defender 2020, которые должны были стать крупнейшими стратегическими маневрами в Европе с конца холодной войны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия НАТО перехват Балтийское море

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 22 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 22 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 апреляЕвросоюз
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19Евросоюз
Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом
Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусомЕвросоюз
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...