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Самолет по ошибке приземлился в Шотландии вместо Германии

Сегодня, 01:24

Пилотам вручили неверный полетный план

Фото: Getty Images
Самолет по ошибке приземлился в Шотландии вместо Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/962/d07/5c9962d07ad3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/962/d07/5c9962d07ad3b.jpg Евросоюз Пилотам вручили неверный полетный план

Самолет британской авиакомпании British Airways, который в понедельник, 25 марта, должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге. Об этом пишет ВВС.

Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: "Добро пожаловать в Эдинбург!" Сообщается, что ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план.

Как отметили в пресс-службе British Airways, ошибка была исправлена и пассажиры уже прибыли в Дюссельдорф.

"Мы извинились перед клиентами из-за такой задержки в их путешествии и еще свяжемся с каждым из них отдельно", – сказано в сообщении британского авиаперевозчика.

Напомним, пассажирский лайнер начал вращаться в небе перед посадкой в британском аэропорту Хитроу в Лондоне. Кроме этого, мы писали, как неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео.

Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

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Тег Германия, самолет, ошибка, шотландия, British Airways

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