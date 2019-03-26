Самолет по ошибке приземлился в Шотландии вместо Германии
Пилотам вручили неверный полетный план
Самолет британской авиакомпании British Airways, который в понедельник, 25 марта, должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге. Об этом пишет ВВС.
Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: "Добро пожаловать в Эдинбург!" Сообщается, что ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план.
Как отметили в пресс-службе British Airways, ошибка была исправлена и пассажиры уже прибыли в Дюссельдорф.
"Мы извинились перед клиентами из-за такой задержки в их путешествии и еще свяжемся с каждым из них отдельно", – сказано в сообщении британского авиаперевозчика.
Напомним, пассажирский лайнер начал вращаться в небе перед посадкой в британском аэропорту Хитроу в Лондоне. Кроме этого, мы писали, как неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео.
Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера
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