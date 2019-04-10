Самолет премьера Болгарии повредил шасси при посадке в Брюсселе

Премьер-министр Болгарии прибыл в среду в Брюссель для участия в экстренном саммите по Brexit

Бойко Борисов. Фото: Getty Images

Самолет премьера Болгарии повредил шасси при посадке в Брюсселе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e3f/b4e/5cae3fb4ea649.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e3f/b4e/5cae3fb4ea649.jpg 2019-04-10T22:12:25+03:00 Евросоюз Премьер-министр Болгарии прибыл в среду в Брюссель для участия в экстренном саммите по Brexit

Самолет "Фалькон", на борту которого находился премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, повредил шасси при посадке в среду в аэропорту Брюсселя. Об этом в эфире телеканала БиТиВи сообщил сам глава болгарского правительства.

"При посадке самолета пробило колесо. Спасибо пилотам, они очень хороши, это нас и спасло", — сказал Борисов.

Премьер-министр Болгарии прибыл в среду в Брюссель для участия в экстренном саммите глав государств и правительств ЕС, посвященном Brexit.

Напомним, 30 ноября лайнер канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая направлялась на саммит G20 в Аргентине, из-за технического дефекта развернулся обратно в Германию в небе над Нидерландами - в аэропорту им. Конрада Аденауэра она пересела на регулярный пассажирский рейс из Мадрида и прилетела на мероприятие с опозданием.

Кроме того, в аналогичную ситуацию ранее в январе попал министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Герд Мюллер – политик застрял в Замбии, по пути в которую в правом двигателе его самолета отказал клапан. В связи с этим ему пришлось отменить поездку в один из пунктов своего назначения.

В том же месяце произошла поломка самолета, на котором должна была вернуться в Германию правительственная делегация во главе с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

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