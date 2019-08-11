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Самолет совершил экстренную посадку в Риме: повреждены десятки домов и автомобилей

Сегодня, 15:11

У воздушного судна возникли неполадки с двигателем

Самолет авиакомпании Norwegian совершил аварийную посадку в аэропорту Рима.  Небольшие его фрагменты упали на крыши и автомобили города Фьюмичино. Об этом сообщает La Repubblica.

Сообщается, что самолет совершил аварийную посадку вскоре после взлета.

В результате инцидента никто не пострадал, однако обломки повредили автомобили и крыши домов. В целом фрагменты самолета попали на 25 автомобилей и 12 домов.

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Boeing 787 с 298 пассажирами на борту, который направлялся в Лос-Анджелес, был вынужден вернуться в аэропорт вылета сразу после взлета. У машины возникли проблемы с двигателем, отдельные обломки достигали длины в 5 см.

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Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных. Пассажиры самолета не пострадали, их пересадили на другие рейсы в Соединенные Штаты.

Напомним, выполнявший регулярный рейс Ванкувер – Сидней пассажирский Boeing 777-200 авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку из-за сильной турбулентности спустя два часа после взлета. На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. Не менее 35 человек получили травмы, при этом характер повреждений не уточняется.

Кроме этого, более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии.

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