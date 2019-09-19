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Авиакатастрофа во Франции: пилот повис на высоковольтном проводе

19 сентября, 14:27

Оба пилота успели катапультироваться

Фото Le Soir

Фото Le Soir

Истребитель F-16 бельгийских ВВС разбился в четверг, 19 сентября, на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции. Об этом сообщил местный телеканал.

Бельгийский истребитель участвовал в учениях на территории Франции. Самолет упал на поле вблизи железнодорожных путей, в 50 метрах от жилых домов. При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

Оба пилота успели катапультироваться. Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах.

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Напомним, минимум семеро посетителей Национального парка "Долина смерти" пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в "Долине смерти" неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

Также мы писали, что в авиакатастрофе в Греции погиб известный россиянин – основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Как мы передавали ранее, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В аварии погибло четверо членов экипажа.

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Бельгия Франция эвакуация истребитель учения авиакатастрофа

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