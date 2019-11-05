Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,67

Самолету с заместителем Медведева запретили пролетать над Эстонией

5 ноября, 12:34

Россия возмущена решением Таллинна и угрожает учесть это при выстраивании двусторонних отношений

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев / Фото: сайт Кремля

Власти Эстонии запретили пролетать над своей территорией самолету с высокопоставленным российским чиновником.

Об этом, как передают российские СМИ, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 5 ноября – спустя неделю после того, как лайнер Ту-154 российского МВД нарушил воздушное пространство этого балтийского государства.

По словам Захаровой, в начале октября официальный Таллинн не разрешил пролететь через воздушное пространство Эстонии самолету, на борту которого находился заместитель премьер-министра России.

Реклама

Данный инцидент стал уже третьим в этом году, когда российским воздушным либо морским судам запрещают входить в пространство Эстонии.

Ранее в апреле парусник "Седов" под флагом России не смог войти в эстонские территориальные воды – судно шло с курсантами Керченского морского технологического университета на борту.

В тренде
В ИГИЛ новый предводитель, а "Северному потоку – 2" все-таки быть: главные события мира

Кроме того, недавно аналогичная судьба постигла и "Академика Примакова", добавила Захарова, выразив недоумение таким решением Эстонии.

Представительница МИД РФ назвала это "недружественным демаршем", отметив, что Кремль учтет это при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией.

Ранее "Сегодня" сообщали о решении языкового вопроса в Эстонии, где за незнание государственного языка гражданам грозят предупреждения и даже штрафы. Подробнее об этом в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Эстония самолет воздушное пространство Балтия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляция
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляцияЭкономика
Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото
Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фотоFun
В Венгрии нашли
В Венгрии нашли "троянского коня" ПутинаЕвросоюз
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
Тысячи шотландцев вышли на митинг за независимость от Великобритании: фото и видео
Тысячи шотландцев вышли на митинг за независимость от Великобритании: фото и видеоЕвросоюз
В Великобритании спикер Палаты общин покинул пост после 10 лет служения парламенту
В Великобритании спикер Палаты общин покинул пост после 10 лет служения парламентуЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...