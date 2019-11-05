Самолету с заместителем Медведева запретили пролетать над Эстонией

Россия возмущена решением Таллинна и угрожает учесть это при выстраивании двусторонних отношений

Дмитрий Медведев / Фото: сайт Кремля

Власти Эстонии запретили пролетать над своей территорией самолету с высокопоставленным российским чиновником.

Об этом, как передают российские СМИ, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 5 ноября – спустя неделю после того, как лайнер Ту-154 российского МВД нарушил воздушное пространство этого балтийского государства.

По словам Захаровой, в начале октября официальный Таллинн не разрешил пролететь через воздушное пространство Эстонии самолету, на борту которого находился заместитель премьер-министра России.

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Данный инцидент стал уже третьим в этом году, когда российским воздушным либо морским судам запрещают входить в пространство Эстонии.

Ранее в апреле парусник "Седов" под флагом России не смог войти в эстонские территориальные воды – судно шло с курсантами Керченского морского технологического университета на борту.

Кроме того, недавно аналогичная судьба постигла и "Академика Примакова", добавила Захарова, выразив недоумение таким решением Эстонии.

Представительница МИД РФ назвала это "недружественным демаршем", отметив, что Кремль учтет это при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией.

Ранее "Сегодня" сообщали о решении языкового вопроса в Эстонии, где за незнание государственного языка гражданам грозят предупреждения и даже штрафы. Подробнее об этом в видеосюжете:

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