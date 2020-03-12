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Самолеты НАТО перехватили российские Ту-142 над Атлантикой

12 марта, 23:21

Елена Кузьмич

"Мы бдительны и мы продолжаем мониторить всю воздушную активность близ границ», - заявили в НАТО

Истребители нескольких стран НАТО 11 марта в течение нескольких часов сопровождали российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 в районе западных побережий Шотландии и Ирландии, а затем над Бискайским заливом. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"Истребители нескольких государств НАТО перехватили российские военные самолеты в районе западных побережий Шотландии и Ирландии, а также над Бискайским заливом. Два российских самолета Ту-142, которые используются как бомбардировщики или разведчики, в течение нескольких часов сопровождались истребителями Великобритании, Франции, Испании и Норвегии", – говорится в сообщении.

"Мы бдительны и мы продолжаем мониторить всю воздушную активность близ границ НАТО", – цитирует пресс-служба официального представителя НАТО Оану Лунгеску.

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Тем временем в России уже открестились от полетов возле границ НАТО и заявили, что экипажи двух противолодочных самолетов Ту-142 совершили "очередной плановый полет над нейтральными водами" Баренцева, Норвежского и Северного морей и Атлантического океана.

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Ранее в небе над Балтикой перехватили четыре российских боевых самолета. Среди перехваченных самолетов оказалось два сверхзвуковых бомбардировщика.

Ранее истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing, четыре раза поднимали на перехват российских самолетов.

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Россия НАТО самолет атлантика перехват Ту-142

Источник: ТАСС

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