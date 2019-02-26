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Самоубийство сооснователя российского телеканала: новые подробности

Сегодня, 19:14

Стало известно, что Игоря Малашенко нашли повешенным в его доме в городке Сан-Роке в Андалусии

Самоубийство сооснователя российского телеканала: новые подробности Евросоюз Стало известно, что Игоря Малашенко нашли повешенным в его доме в городке Сан-Роке в Андалусии

Правоохранительные органы Испании, которые расследуют гибель бывшего генерального директора российского телеканала НТВ Игоря Малашенко, не нашли причин полагать, что он умер насильственной смертью, пишет местное агентство EFE.

Ознакомленные с ситуацией источники сообщили, что Малашенко нашли повешенным в его доме в городке Сан-Роке в Андалусии.

В свою очередь вдова сооснователя НТВ, российская журналистка Божена Рынск, допустила, что ее мужа могли убить.

"Есть подозрения, в Испании ведется расследование", – сказала она, уточнив, что Малашенко не оставил предсмертной записки.

Напомним, что тело медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко обнаружили 25 февраля в Испании. Он скончался в возрасте 64 году жизни.

Как уже сообщалось, в прошлом году в России совершил самоубийство журналист НТВ Никита Развозжаев, который запомнился репортажем "Расплескалась синева", в прямом эфире которого стал жертвой десантника в День ВДВ.

Мы также писали о смерти российского журналиста Максима Бородина, который одним из первых сообщил об уничтожении американцами в Сирии наемников ЧВК "Вагнера" в прошлом году.

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Тег Россия, Испания, телеканал, самоубийство, суицид, нтв, Малашенко

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Источник:

Интерфакс

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