Самый большой ледяной отель мира празднует юбилей – 30 лет: впечатляющее видео

Ледяная роскошь. Первый и самый большой в мире ледовый отель, расположившийся на севере Швеции, отмечает свое 30-тилетие. Ежегодно весной уникальное здание тает, а зимой его снова строят "с нуля", каждый раз удивляя гостей ледяными интерьерами. Сколько стоит ночь в настоящем дворце Снежной королевы – выяснили новости "Сегодня".

Эту ледяную кровать в спальне, достойной Снежной королевы охраняет огромный лев. А у другой – подстерегает хрустальное насекомое. В самом сердце шведской Лапландии гостей приветствует один из самых удивительных отелей мира. Ежегодно ледяной дворец рождается заново. Сооружать зимнее чудо из снега и льда приглашают лучших строителей, дизайнеров и скульпторов со всего мира. Художник Чжао Юн – один из 30 мастеров, которых отобрали на конкурсе.

"Здесь зима, а мы хотели создать нечто противоположное, весеннее. Поэтому вырезали растения и листья. Если сейчас зима, значит, весна где-то неподалеку", – говорит он.

В соседнем помещении работают флорист из Австралии Даниэль Розенбаум и промышленный дизайнер швед Йорген Вестин. Их комната будет похожа на снежную пещеру.

Даниэль Розенбаум, художник:

"Только представьте себе, она будет похожа на большой кусок сыра с дырочками. У нас есть четкий план, чертеж, даже компьютерные модели, чтобы не вырезать много".

Этой зимой холодный отель мира, где буквально все – мебель и посуда сделаны изо льда, принимает гостей уже в тридцатый раз. За последними приготовлениями следит креативный директор Лука Ронорони. Он переехал сюда 20 лет назад из Италии.

"Знаете, 30 лет назад мы начинали с нескольких небольших иглу у реки Турне, и никто тогда даже не мог представить, что это все будет развиваться и достигнет такого высокого уровня. Мы хотим отпраздновать 30-тилетие вместе с нашими гостями, чтобы у них остались незабываемые впечатления", – отмечает он.

Ночь незабываемых впечатлений при температуре минус пять, среди льда и снега, будет стоить минимум 540 евро. Гостям напомнят тепло одеться, выдадут специальные спальники, а утром приготовят теплый напиток и сауну. Несмотря на кусачую цену, все комнаты забронированы на сезон вперед. А в течение дня ледовые номера открыты для экскурсий.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что зимний фестиваль льда и снега стартовал в китайском Харбине. В местной реке Сунхуацзян вырезают глыбы льда, из которых вскоре создадут десятки скульптур, причудливые дворцы и копии известных архитектурных ансамблей мира.

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