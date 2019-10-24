Самый популярный маяк Дании переезжает: видео

В Дании, которая не так давно едва не рассорилась с США из-за острова Гренландия, задумали полномасштабный переезд маяка. Чтобы спасти от морских волн 120-летнюю башню в Дании разработали специальный план.

Для маяка Рубьерг Кнуд, высота которого достигает 25 метров, соорудили специальные рельсы и колеса, чтобы отодвинуть как можно дальше от береговой линии Северного моря. Если этого не сделать, популярное среди туристов и местных сооружение просто упадет в воду.

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Старый маяк на полуострове Ютландия – одна из главных достопримечательностей Дании. Ежегодно посмотреть на него приезжает четверть миллиона человек.

Напомним, что ранее в американской Калифорнии предложили "вакансию мечты" – должность смотрителя маяка, которая предполагает работу в паре и жизнь на острове неподалеку от Сан-Франциско. Новым работникам предлагают зарплату размером 130 тыс. долларов в год, жилье и питание.

А с прошлого месяца туристы могут посещать маяки в Украине – все желающие могут ознакомиться с работой объектов, от которых зависит безопасность мореплавания. На данный момент для посещения доступны Воронцовский маяк в Одессе, Сиверсов Передний маяк в Николаеве, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области.

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