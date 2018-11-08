Самый современный фрегат Норвегии на грани затопления из-за дыры в борту

Спасательная служба Норвегии не успевает откачивать воду, которая поступает в пробоину фрегата ВМС Helge Ingstad, образовавшуюся в результате столкновения с нефтяным танкером Sola TS этим утром. В результате корабль может затонуть.

"У нас практически нет контроля над поступлением воды", – утверждает представитель службы Эйрик Валле.

Как пишут местные СМИ, после случившегося командир Helge Ingstad направил его на берег и посадил на мель в попытке спасти фрегат, но из-за поступающей воды судно практически легло на правый борт.

Вдобавок, зафиксирована большая утечка из треснувшего топливного бака.

На данный момент все 127 человек экипажа были эвакуированы, из которых семеро пострадали. В то же время никто из 23 человек экипажа танкера не пострадал.

Следов серьезного повреждения у танкера и утечки нефти пока не наблюдается.

Helge Ingstad оснащен системой противоракетной обороны Aegis и является одним из самых современных в составе ВМС Норвегии.

Напомним, что столкновение Helge Ingstad с Sola TS произошло в районе норвежского порта Берген утром 8 ноября, когда фрегат возвращался с военных учений НАТО ТTrident Juncture 2018.

Как уже сообщалось, в начале этого года похожий случай произошел у берегов Китая, где иранский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с китайским грузовым судном. В результате инцидента произошла утечка нефти в море и ее возгорание.