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Санкции ЕС против Северной Кореи – Могерини сделала четкое заявление

1 июня, 07:35

Решение корейской проблемы возможно только мирными способами, исключая военные меры

Федерика Могерини
Федерика Могерини. Фото: Flickr

Европейский союз продолжит санкционный режим в отношении КНДР до достижения главной цели – денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Мы констатируем, что санкции в отношении КНДР работают, в тоже время они будут продолжены до реализации главных задач – обеспечения полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", – отметила Могерини.

По ее словам, "ЕС также будет добиваться от всех других сторон соблюдения введенных санкций".

Вместе с тем она подчеркнула, что "санкционный режим не является самоцелью, а лишь способом добиться конечной цели".

Верховный представитель также отметила, Евросоюз неизменно придерживается нескольких принципов.

"Мы всегда считаем, что решение корейской проблемы возможно только мирными способами, исключая военные меры. Мир на Корейском полуострове возможен, даже когда кажется это невозможным", – добавила Могерини.

В отношении Северной Кореи действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от других государств выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.

Напомним, в США назвали условие для снятия санкций с Северной Кореи.

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Тег КНДР, Евросоюз, Северная Корея, могерини

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Источник:

ТАСС

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