Санкции необходимы: в Австрии сказали, что ждет режим Лукашенко

Себастьян Курц рассказал, против кого надо ввести санкции за пытки протестующих в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси, после которых страну охватили самые массовые в истории страны протесты, были несвободными и несправедливыми.

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Об этом, как сообщает OONachrichten, 19 августа заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, потребовав провести перевыборы.

"Нужны новые выборы, свободные и справедливые", – подчеркнул он.

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Глава австрийского правительства напомнил, что позже в этот же день пройдет специальная видеконференция Евросоюза касательно происходящего в Беларуси – не только фальсификаций на голосовании, но и крайне жестокого разгона и пыток над участниками антиправительственных демонстраций.

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"Я считаю очень важным, чтобы ЕС четко отреагировал на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов", – подчеркнул Курц.

Кроме того, канцлер отметил важность установления диалога между президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозицией.

Напомним, на прошлой неделе министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение признать выборы в Беларуси сфальсифицированными и начать разработку индивидуальных санкций.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В тот же день в стране начались массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом. Власти бросили против митингующих ОМОН, который применял неаргументированную жестокость. Сообщается как минимум о четырех погибших с начала антиправительственных митингов. О последнем из них – 43-летнем Геннадии Шутове – стало известно 19 августа.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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