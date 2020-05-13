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Санкции против России и борьба с COVID-19: в ЕС указали на важную деталь

13 мая, 09:44

Денис Беспалов

Введенные санкции не препятствуют предоставлению потенциальной гуманитарной помощи

Под предлогом пандемии COVID-19 Москва пытается добиться снятия санкций. Однако в Брюсселе пока не спешат идти на поводу у Кремля. Так, во Внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что введенные против РФ санкции не являются препятствием для предоставления этой стране гуманитарной помощи в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил представитель Внешнеполитической службы, передает DW.

"Введенные против России санкции касаются действий, которые подрывают территориальную целостность Украины, а также нарушений международного права", - сказал европейский чиновник.

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По его словам, "эти санкции не препятствуют потенциальной гуманитарной помощи – в которой Россия на данном этапе не нуждается, и о которой она не просила".

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Заместитель председателя Европейской Комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готов предоставлять гумпомощь для борьбы с коронавирусом даже странам, которые находятся под санкциями.

Напомним, недавно Верховная Рада обратилась к Западу из-за попыток России избавиться от санкций.

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Россия ЕС санкции коронавирус

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