Санкции против России и борьба с COVID-19: в ЕС указали на важную деталь

Под предлогом пандемии COVID-19 Москва пытается добиться снятия санкций. Однако в Брюсселе пока не спешат идти на поводу у Кремля. Так, во Внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что введенные против РФ санкции не являются препятствием для предоставления этой стране гуманитарной помощи в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил представитель Внешнеполитической службы, передает DW.

"Введенные против России санкции касаются действий, которые подрывают территориальную целостность Украины, а также нарушений международного права", - сказал европейский чиновник.

Читайте также: Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбу

Реклама

По его словам, "эти санкции не препятствуют потенциальной гуманитарной помощи – в которой Россия на данном этапе не нуждается, и о которой она не просила".

В тренде Пандемия коронавируса: в ООН назвали страшный побочный эффект

Заместитель председателя Европейской Комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готов предоставлять гумпомощь для борьбы с коронавирусом даже странам, которые находятся под санкциями.

Напомним, недавно Верховная Рада обратилась к Западу из-за попыток России избавиться от санкций.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама