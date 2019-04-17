Санкции против России после Brexit: в Британии приняли важный документ
Лондон не отменит "украинские" санкциям против России после выхода из Евросоюза
Британское правительство под руководством Терезы Мэй разработало специальный документ Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, который регулирует исполнение санкций против России в случае выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
"Документ призван обеспечить, чтобы связанные с Россией санкции, которые сейчас действуют в Великобритании согласно законодательству ЕС и в соответствии с нормативными актами Великобритании, продолжали эффективно действовать после того, как страна покинет ЕС", – говорится на сайте британского Кабмина.
Как отмечается, целью санкционного режима является побуждение России к прекращению действий, которые дестабилизируют, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В правительстве королевства подчеркнули, что в том случае, если страна все же покинет Евросоюз, описанные в документе правила должны заменить соответствующее законодательство ЕС, которое действует в Британии сейчас.
Напомним, что в прошлом месяце Великобритания расширила санкции против Кремля в связи с агрессией России против Украины в Керченском проливе.
Мы также писали, что 27 остальных стран-членов Европейского союза опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Соединенное Королевство должно будет покинуть ЕС 1 июня, если откажется от проведения выборов в Европарламент 23–26 мая.
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