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Санкции против России после Brexit: в Британии приняли важный документ

Сегодня, 13:59

Лондон не отменит "украинские" санкциям против России после выхода из Евросоюза

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Британское правительство под руководством Терезы Мэй разработало специальный документ Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, который регулирует исполнение санкций против России в случае выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

"Документ призван обеспечить, чтобы связанные с Россией санкции, которые сейчас действуют в Великобритании согласно законодательству ЕС и в соответствии с нормативными актами Великобритании, продолжали эффективно действовать после того, как страна покинет ЕС", – говорится на сайте британского Кабмина.

Как отмечается, целью санкционного режима является побуждение России к прекращению действий, которые дестабилизируют, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В правительстве королевства подчеркнули, что в том случае, если страна все же покинет Евросоюз, описанные в документе правила должны заменить соответствующее законодательство ЕС, которое действует в Британии сейчас.

Напомним, что в прошлом месяце Великобритания расширила санкции против Кремля в связи с агрессией России против Украины в Керченском проливе.


Мы также писали, что 27 остальных стран-членов Европейского союза опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Соединенное Королевство должно будет покинуть ЕС 1 июня, если откажется от проведения выборов в Европарламент 23–26 мая.

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Тег Россия, Великобритания, Евросоюз, санкции, санкции против России , Brexit

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